Multe da 25 a 500 euro per chi calpesta le dune del Poetto a Cagliari. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu.

Divieto di "sosta e/o occupazione anche temporanea", nonché "calpestio delle dune e della relativa vegetazione" e interdizione di "transito e attraversamento": così si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco, che riporta prescrizioni per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto, recependo anche l'ordinanza balneare delle Regione Sardegna.

L'area nell'ultimo anno è stata interessata dallo svolgimento dei lavori inerenti il progetto denominato TU.VA.RI.AM - Poetto - "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto" che, grazie a un investimento di oltre 750mila euro, finanziato con fondi Pon Metro 2014-2020 React-Eu, prevede la realizzazione di sistemi di confinamento degli ambiti dunari in via di rigenerazione (pali in legno collegati da una fune passante), di passerelle di accesso al litorale, di aree ombreggiate destinate ai fumatori e, al contempo, di un'attività di divulgazione scientifica che porti ad una maggiore consapevolezza delle fragilità del sistema.

Ai contravventori - si legge nell'ordinanza - verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500, che potrà essere comminata dalla polizia locale, dalle forze dell'ordine e da tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale.