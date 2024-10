"Capita in Sardegna di trovarsi in un attimo in mezzo ad una guerra".

Il deputato sardo Mauro Pili sul suo profilo facebook denuncia lo sbarco dei carri armati in Sardegna diretti ai poligoni militari.

"Assemini, i carri armati costati milioni di euro, sorpassano tutti. La supremazia delle armi verso i sardi. Tra poco il reportage di Unidos sul più imponente sbarco mai avvenuto oggi a Cagliari. A due passi dalle navi civili. Uno scandalo senza precedenti. Una provocazione a tutto il popolo Sardo".