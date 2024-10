Nella giornata di ieri, nel corso di mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari e della prima sezione operativa del gruppo della Guardia di finanza di Cagliari, con l’ausilio di Unità Cinofila, hanno arrestato Grace Omudu, 36 anni nigeriana.

La donna, sbarcata a bordo del proprio veicolo dal traghetto“Dimonios”, proveniente da Napoli, è stata sulla banchina del porto e sottoposta ad appositi controlli.

La 36 enne ha destato sospetti per il suo atteggiamento poco collaborativo e nervoso, per la difficoltà di giustificare la sua presenza a Cagliari.

Gli accertamenti sul veicolo hanno portato al rinvenimento, in due vani ricavati e sigillati all’interno del longherone del telaio, cinque tubi in vetroresina impastati con varie spezie, i quali contenevano 24 ovuli di sostanza stupefacente (eroina) per un totale di 2,5 kg.

Oltre alle citate spezie, strumentali ad eludere l’intervento di Unità Cinofile, si è scoperto in un secondo ulteriore momento che l’efficacia dell’intervento della citata unità cinofila, è stata resa difficoltosa non tanto dalle spezie ma da grasso di cobra, del quale è stata cosparsa buona parte della carrozzeria dell’auto, specie quella di occultamento (l’effetto inusuale del grasso di cobra è quello di intimorire il cane che, percependo l’odore del rettile e riconoscendolo, istintivamente, come pericolo prioritario sul quale si concentra il suo olfatto, leccava la carrozzeria con tipico atteggiamento remissivo e non, come in casi analoghi accade, graffiando in maniera eccitata la parte che rileva tracce di sostanze stupefacenti).