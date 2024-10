Assòtziu Launeddas Sardìnnia ha il piacere di invitarvi alla quinta edizione de “SA FESTA DE IS LAUNEDDAS in Sa Domu ”. Il 3 e 4 Dicembre presso gli spazi dell’ex vetreria di Pirri si rinnova l’appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e a tutti coloro vogliano scoprire o approfondire la conoscenza della cultura popolare legata alle Launeddas.

L’evento riunisce suonatori, costruttori, studiosi e semplici amanti delle Launeddas, che si ritroveranno insieme per confrontarsi e condividere con spirito innovativo tematiche di ampio rilievo culturale legate alla valorizzazione, alla divulgazione e alla tutela di un patrimonio musicale di cui lo strumento è elemento depositario.

Due giornate ricche di momenti interessanti dove ancora una volta si potranno approfondire i vari temi legati allo strumento; un’altra grande occasione per approfondire e studiare molti aspetti di un’esperienza millenaria proiettata in percorsi futuri sempre più ambiziosi coerentemente allo spirito nobile e orgoglioso dei sardi.

Sabato 3 Dicembre

Ore (15:00) apertura de Sa Domu de is Launeddas. Centro di attività e documentazione per gli studiosi, gli appassionati, i suonatori, e in particolare per i ragazzi delle scuole e per i turisti. Nel contesto di una ricca esposizione fotografica, bibliografica, discografica e documentale, costruttori e suonatori accoglieranno i visitatori e saranno a loro disposizione per visite guidate e dimostrazioni. Nelle attività dei laboratori sarà possibile provare gli strumenti, partecipare alla costruzione, esercitarsi nella tecnica del fiato continuo. Sarà possibile, inoltre, fruire di un’interessante esposizione fotografica e di una raccolta bibliografica, discografica e documentale.

Ore 18.30 la conferenza-concerto “Launeddas e Religione ”, in ricordo di Andrea Pinna.

Interventi di Marco Lutzu (Etnomusicologo e Docente Università di Cagliari ) Gianfranco Meloni, Tonino Leoni e Roberto Corona ( musicisti ed esperti di Assòtziu Launeddas Sardìnnia ) con i contributi musicali delle

Associazioni Launeddas del Sinis, Sonus de Canna, di Gianfranco Meloni e Giulio Pala e con la partecipazione straordinaria dell’ Arciconfraternita del Gonfalone sotto l’ invocazione di Sant’Efisio Martire che col canto de is gocius

introdurrà il ricordo del musicista e suonatore di launeddas Andrea Pinna scomparso di recente, con le testimonianze di Raimondo Pinna, Edoardo Tocco, Riccardo Cuccu e Massimo Loriga. In chiusura l’omaggio musicale dedicato ad Andrea con Massimo Loriga, Daniele Cuccu e Massimo Perra in trio e il Concertone finale di Launeddas.

Dopo la conferenza, tutti i suonatori presenti si esibiranno con musiche tradizionali e balli sardi e come consuetudine tutti saranno invitati a ballare al suono delle Launeddas di Stefano Cara, Michele Deiana, Rocco Melis, Graziano Montisci, Stefano Pinna, Gianluca Piras e l’Organetto Diatonico di Simone Cotza.

Domenica 4 Dicembre

alle ore 10.00 apertura de “Sa domu de is Launeddas” dove i costruttori e suonatori saranno a completa disposizione dei visitatori.

I laboratori delle due giornate saranno curati da: Gigi Arixi, Lazzaro Congiu, Luigi Ibba, Luciano Montisci, Ugo Musiu, Franco Tanda e Ignazio Zucca.

Ore 17:00 Pratica e forme della poesia improvvisata “a s’Arrepentina”. Incontro con i poeti.

A cura di Assotziu S’Arrepentina con Ignazio Murru, Giampaolo Nuxis, Ignazio Lasi e la fisarmonica di Elia Zucca.

Ore 18:30 Laboratorio di ballo sardo campidanese: cura di Cristiano Cani e Jacopo Angioni con le launeddas di Stefano Cara e Graziano Montisci. Aperto a tutti, esperti, appassionati e a chi si vuole avvicinare al ballo.

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero.