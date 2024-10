Nella mattinata di ieri gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria dell’U.P.G.S.P. hanno denunciato una coppia, un uomo di 42 anni ed una donna di 44 anni, responsabili nei giorni precedenti di un furto di un borsello ai danni di un ragazzo, in una pizzeria di Via Mandrolisai a Cagliari.

La vittima, un giovane di 20 anni, si è presentata nei giorni scorsi in Questura per denunciare il furto del suo borsello contenente i documenti e le carte di credito, da una di queste era stato effettuato un prelievo di denaro contante subito dopo il furto presso uno sportello bancomat. Il 20enne, entrato per qualche istante nella pizzeria, ha dimenticato il proprio borsello sopra uno dei tavoli esterni del locale.

La coppia di passaggio davanti alla pizzeria, approfittando dell’assenza del proprietario, lo ha rubato per poi scappare a bordo di un’auto. Ma le telecamere di video sorveglianza del bar adiacente alla pizzeria hanno ripreso tutte le fasi del furto, fornendo agli Agenti il ritratto esatto delle due persone e del loro veicolo. I poliziotti, dunque, nella mattinata di ieri si sono recati presso l’abitazione della coppia che, ha riconsegnato spontaneamente il borsello rubato con tutto il suo contenuto. Il maltolto è stato restituito alla giovane vittima mentre per la coppia è scattata la denuncia a piede libero per i reati di furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito.