Dagli armadietti del locale, in uso al personale, erano sparite delle somme di denaro. Così ieri sera, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in via della Pineta presso il panificio Panargiolas.

Secondo quanto riferito, i dipendenti avevano sorpreso una donna, successivamente identificata dai militari dell'Arma in una 45enne originaria di Lanusei ma domiciliata a Monserrato, la quale, insieme ad altre due persone, aveva sottratto il denaro.

I militari sono riusciti a identificare la responsabile, mentre dei due complici per il momento non si conoscono le identità, in quanto sono riusciti a scappare prima del loro arrivo, sfuggendo alla sorveglianza delle persone che li avevano fermati nell'immediatezza del reato.