La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari un uomo di 25 anni, accusato di furto aggravato. Nella notte di venerdì, un equipaggio della Squadra Volante ha proceduto al controllo del giovane di origine polacca, noto alle forze dell’ordine, mentre percorreva a piedi via Sardegna. Il suo comportamento aveva insospettito i poliziotti che hanno quindi proceduto ad una perquisizione personale. Così avrebbero rinvenuto nei suoi indumenti uno smartphone, risultato asportato pochi minuti prima all’interno di un bar ubicato nella stessa zona, e la somma in contanti di circa 300 euro, presumibilmente provento di furto.

Contattato il titolare dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno visionato immediatamente le immagini del sistema di videosorveglianza dello stesso, riconoscendo il 25enne come il presunto autore del furto.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti avrebbero consentito di riscontrare ulteriori tentativi di furto in diversi esercizi commerciali della stessa area, perpetrati presumibilmente dal 25enne poco prima di essere fermato dai poliziotti. Il giovane, pertanto, è stato condotto e trattenuto negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Il Gip, nell’udienza di convalida di ieri mattina, ha convalidato l’arresto e il fermato è stato trasferito in carcere a Uta.