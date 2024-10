Ha rubato tre confezioni di caffè al supermercato, ma è stato scoperto e, per assicurarsi la fuga, ha aggredito il vigilante che cercava di bloccarlo.

Arrestato per rapina un giovane di 24 anni, Umberto Santoro. Il giovane ieri sera, poco prima della chiusura, è entrato nel supermercato Conad di via Jenner a Cagliari e dopo aver vagato tra le corsie come un normale cliente, ha rubato tre confezioni di caffè tentando di uscire senza pagarle.

Ma il furto è andato male. Una guardia giurata lo ha visto e ha tentato di bloccarlo, ma il giovane lo ha aggredito pur di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato Santoro. Il vigilante nella colluttazione è rimasto lievemente ferito.