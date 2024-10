Ieri a Cagliari, nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di un'attività investigativa scaturita dalla denuncia di furto di un portafoglio contenente 200 euro, una carta di credito e documenti d'identità, formalizzata il 12 febbraio scorso da un 48enne del posto, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito un 31enne di Quartu Sant'Elena, disoccupato con diverse denunce a carico.

Dall'osservazione e analisi dei sistemi di videosorveglianza e attraverso verifiche sulle transazioni eseguite sulla citata carta di credito, l'uomo sarebbe stato individuato quale autore del furto perpetrato ai danni del denunciante all'interno di un cantiere edile di via Poliziano, in cui quest'ultimo si trovava in quel momento a lavorare.

Nel corso della perquisizione domiciliare compiuta ieri mattina presso l'abitazione del denunciato, sono stati rinvenuti gli indumenti che quest'ultimo aveva utilizzato durante l'esecuzione del furto, così come emerge chiaramente dalle immagini video estrapolate dai sistemi di videosorveglianza.