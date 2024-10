È stato arrestato per rapina impropria ieri, 10 dicembre, a Cagliari un 30enne residente a Oristano, senza fissa dimora, noto per precedenti vicende giudiziarie.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono stati allertati dal personale della sicurezza del supermercato “Magazzini Maury’s” in viale Marconi, dove l’arrestato aveva prima rubato 16 confezioni di crema per viso marca “L’Oreal” per un valore totale di oltre 200 euro, poi ha avuto una colluttazione con gli addetti alla sicurezza che lo avevano intercettato mentre il ladro cercava di fuggire.

Giunti sul posto, i militari hanno fermato e perquisito il giovane, che è stato trovato in possesso anche di 2 carte di credito, 3 tessere bancomat, 2 portafogli in pelle marrone, 7 mazzi di chiavi, 2 telecomandi per cancello automatico di cui non ha fornito alcuna giustificazione. Il 30enne aveva con se anche un coltello multiuso con manico in plastica dalla lunghezza totale di 16.5 centimetri di cui 8 di lama, configurando, così, rispettivamente i reati di ricettazione e porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.

L’arrestato è stato trattenuto stanotte presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cagliari, come disposto dalla competente Procura della Repubblica, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso le aule del Tribunale Ordinario di Cagliari.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.