Ieri a Serramanna, i carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi di Guasila, a seguito di accertamenti relativi a un furto denunciato il 21 gennaio scorso, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di ricettazione, un soggetto già molto conosciuto per numerosi analoghi episodi.

Si tratta di un 38enne di Villacidro, che avrebbe imperversato quest’estate nei parcheggi del Poetto di Cagliari ai danni delle auto parcheggiate dai bagnanti. Questi, una volta individuato, è stato sottoposto a una perquisizione locale che ha dato esito positivo in quanto sarebbe stato rinvenuto nella sua disponibilità un pc di una nota marca e di rilevante valore, poi riconosciuto dal proprietario che aveva subito il furto sulla propria vettura.

Il reato contestato al villacidrese è quello di ricettazione così come avviene nelle ipotesi in cui chi viene trovato in possesso della refurtiva non ammetta essere stato egli stesso il responsabile del furto. È verosimile che, alla fine, la condanna per tutta una serie di reati, coi cumuli di pena, possa condurre l’uomo in carcere per un rilevante periodo di tempo.

Nel frattempo i carabinieri lo proporranno per una misura di prevenzione che lo possa costringere a casa in determinati orari.