Ieri pomeriggio a Cagliari, una pattuglia dei carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un intervento richiesto sull'utenza 112 e degli accertamenti che ne sono conseguiti, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per rapina impropria un 29enne di Marrubiu, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, in via Goito, nel corso di una animata discussione con successiva breve colluttazione ingaggiata con un 46enne cagliaritano, volta a poter incontrare la fidanzata di quest’ultimo, una 37enne oristanese che era stata sua compagna ed è l’attuale convivente dell'altro, si sarebbe impossessato delle chiavi dell'appartamento e del cellulare del rivale in amore e dopo averlo spintonato si sarebbe dato alla fuga.

Raggiunto però dalla vittima, il giovane ha restituito quanto sottratto. Sul posto i militari intervenuti hanno ricostruito la strana vicenda e quanto accaduto con le inevitabili conseguenze giuridiche nei confronti del giovane, che non era riuscito a trattenere i propri istinti e la nostalgia per quella donna che evidentemente sperava di poter ancora incontrare.