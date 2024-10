Durante la notte scorsa, si è introdotto in un ristorante a Cagliari, in via Sardegna, forzando la rete metallica della finestra di aerazione. Una volta dentro il locale, ha rubato due iPad e due cellulari, ma le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso, così i Carabinieri hanno potuto identificare più facilmente il ladro.

Si tratta di un 24enne del luogo, senza fissa dimora, disoccupato, noto alle forze dell’ordine, che è stato bloccato e perquisito subito dopo il furto dai militari della Sezione Radiomobile in viale Colombo.

Trovato in possesso della refurtiva, il 24enne è stato arrestato in flagranza per furto. Al termine delle formalità il giovane è stato condotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza con direttissima.