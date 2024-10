Dopo essersi introdotto all'interno del punto vendita Maury's, ubicato in viale Monastir a Cagliari, si sarebbe impossessato di 18 confezioni di deodorante per un valore complessivo di circa 60 euro.

Così, un 50enne di origini siciliane domiciliato nel capoluogo isolano, è stato tratto in arresto nel primo pomeriggio di ieri, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Pirri.

Dopo avere occultato la refurtiva all'interno di uno zaino, l'uomo avrebbe oltrepassato la barriera delle casse senza pagare. È stato però bloccato immediatamente dopo dal personale addetto alla sicurezza che lo stava tenendo sotto controllo per i movimenti e l'atteggiamento sospetto che aveva manifestato.

Nel frattempo sono intervenuti i militari, dopo la richiesta pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro. Restituito il maltolto ai gestori del punto vendita, il 50enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.