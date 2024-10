Storica rivoluzione del traffico sotto il Bastione di Saint Remy: da lunedì si spengono i semafori in piazza Costituzione a Cagliari e a regolare la circolazione sarà esclusivamente la rotatoria.

Con la novità della prossima settimana sarà anche pedonalizzata via Costituzione e la parte alta di via Lanusei (con transito e sosta per i soli residenti). "Si tratta di un test - ha spiegato questa mattina l'assessore del Traffico, Mauro Coni, presentando l'intervento assieme al presidente della Commissione Trasporti, Guido Portoghese, e al comandante della Polizia municipale, Mario Delogu - che necessita una verifica diretta. Pronti, eventualmente, a ripristinare il semaforo, in questo caso a chiamata, se dovessimo renderci conto che i flussi pedonali interferiscono sul traffico veicolare".

Un punto nevralgico: la modifica riguarda il collegamento tra due strade storicamente importanti per shopping e passeggiate come via Garibaldi e via Manno Altri interventi: potenziamento della segnaletica pedonale e delle zebrature per impedire la sosta incontrollata, due corsie in ingresso per la rotatoria da viale Regina Margherita per ridurre le code nelle ore di punta.

Sarà eliminato anche il semaforo di via Sulis e ci sarà l'inversione del senso di circolazione in via Eleonora d'Arborea, in vico Regina Margherita e in un tratto di via Lanusei. Altra novità: entro sei mesi sarà eliminata la rete filoviaria in tutta la zona.