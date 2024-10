È ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari Mateo Loddo, il 19enne nato a Bogotà e residente a Quartu Sant'Elena, scomparso sabato scorso. Il ragazzo non aveva con sé documenti, cellulare e danaro.

La notizia del suo ritrovamento è stata diffusa dall’associazione Penelope Onlus Sardegna, guidata dall’avvocato Gianfranco Piscitelli: “La grande famiglia di Penelope anche questa volta ha tessuto la sua tela: innumerevoli le telefonate ricevute questa notte per lo scomparso Mateo Loddo. Il ragazzo, privo di documenti si trova ricoverato all'Ospedale Brotzu di Cagliari politraumatizzato a seguito di investimento nella strada tra Selargius e Monserrato ed al momento non sarebbe in pericolo di vita”.

Del giovane non si avevano più notizia da sabato scorso, 27 febbraio. Era stato visto l’ultima volta nella zona di Piazza Yenne intorno alle 20.

L’avvocato Piscitelli ha ringraziato tutti coloro che hanno dato il proprio aiuto: “Grazie a chi dimostra che non bisogna mai voltare lo sguardo e non vedere e soprattutto non parlare. Grazie ancora a tutti da parte mia e di due genitori angosciati”.