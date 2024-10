“Ho ricevuto Lodovico, il ragazzo che ha ripulito da solo il Bastione trasformato in letamaio dai ‘caddozzi’ che evidentemente hanno un'idea distorta del divertimento e della movida. L'ho invitato perché voglio che un gesto di rispetto per la bellezza della nostra città abbia il giusto riconoscimento e non passi inosservato”.

A raccontarlo è proprio il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“Mi ha raccontato – spiega - che ha lavorato per 4 ore filate a raccogliere rifiuti, bottiglie, lattine, tetrapak e tanto altro, per lo più intorno alle panchine. Ludovico mi ha anche spiegato che al Bastione ci sono diversi cestini, ma che rimangono per lo più vuoti. Basterebbe camminare per una decina di metri per riporre lì i rifiuti, anziché lasciarli nelle aiuole, intorno alle panchine o addirittura lanciarli. A notare questo, in lui è scattata una molla. Era insopportabile vedere il Bastione ridotto così”.

“Ci sono giovani che si divertono, non sporcano, hanno rispetto delle cose belle di tutti. Giovani che non sono indifferenti – precisa il primo cittadino -. Ho deciso di donargli lo skyline di Cagliari, per ringraziarlo e per dimostrargli la vicinanza dell’Amministrazione. Sia io che Lodovico siamo convinti che ci siano tanti giovani che hanno rispetto per la propria città. E tanti altri che potrebbero averlo se solo avessero esempi positivi”.

Infine, l’appello: “Ricordiamoci che la pulizia dei luoghi che viviamo e amiamo dipende prima di tutto da noi stessi e poi dagli altri”.