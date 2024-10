Il Cagliari riparte a ranghi ridotti. Mister Ranieri, da mercoledì, giorno di ripresa degli allenamenti, inizia a pensare all'Udinese (il match si giocherà domenica 17 alle 12.30) ma senza gli azzurri convocati da Spalletti per la pausa nazionali, e con qualche acciaccato pesante.

Per prima cosa lo staff medico dovrà valutare la condizione delle punte. La situazione non è delle più semplici. Lapadula torna a novembre ed è alle prese con il suo programma personalizzato. Pavoletti, assente con il Bologna, deve riprendersi dal problema fisico che lo ha costretto a uscire contro l'Inter. All'elenco si è aggiunto anche Petagna, fermato a Bologna da un guaio al polpaccio. Anche Shomurodov, che sarà fuori con la nazionale uzbeka, non è al top della forma.

Il più fresco è l'angolano Luvumbo, ma anche lui si unirà alla sua nazionale per una gara con il Madagascar. Completa il quadro Oristanio, convocato insieme a Prati nella rappresentativa under 21.

Ranieri non avrà a disposizione nemmeno Radunovic, Chatzidiakos, Wieteska, Makoumbou e Obert.

Anche la difesa non preoccupa: restano a Cagliari solo Goldaniga, Capradossi e Dossena. A rischio anche la presenza di Nandez, che in queste ore potrebbe anche lui ricevere la telefonata del ct Bielsa per il sì definitivo al ritorno in Nazionale.