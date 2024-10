Una nuova protesta da parte dei lavoratori dell'Eurallumina di Portovesme. Annunciato un nuovo sit in a Cagliari, mercoledì 29 novembre dalle 9, da parte di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, davanti a Villa Devoto, sede di rappresentanza della Giunta regionale.

La richiesta è che, entro la prima metà di dicembre, venga sottoscritto l'addendum al protocollo d'intesa propedeutico al progetto di rilancio della fabbrica di allumina e la ripresa occupazione di circa 1500 operai. Di conseguenza, sostengono le sigle, deve essere sottoscritto l'accordo per la collocazione in Cigs per le aree crisi industriale complessa di tutto il personale coinvolto.

"Chiediamo altresì che l'intesa istituzionale sul decreto energia comunicata a mezzo stampa possa essere definita una volta per tutte con forza di legge e che vengano chiariti altresì modalità e crono-programma certi per la messa in opera dell'infrastruttura individuata ovvero per la realizzazione della "dorsale del gas", senza la quale l'Eurallumina non potrebbe vedere concretizzarsi alcun progetto di ripartenza a distanza di 15 anni di lotta e resistenza", sostengono i segretari territoriali Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi.

"È fondamentale - proseguono - ottenere la massima attenzione della vertenza a livello interministeriale, a partire dal Mimit oltre al Mase e il ministero del Lavoro ed è quindi per noi necessaria ed improcrastinabile la convocazione di un tavolo ad hoc a Roma".

"La vertenza dei lavoratori dell'Eurallumina - ricordano i sindacati - perdura oramai da circa 15 anni e negli ultimi incontri il presidente della Regione e diversi assessori della sua giunta si sono spesi più volte nel tempo sia verbalmente nel cercare di rassicurare le parti sociali nell'addivenire e portare a soluzione le questioni tuttora irrisolte, ma allo stato attuale vi è stato un continuo susseguirsi di promesse e nulla più, nessun atto amministrativo e istituzionale concreto volto a rassicurare l'azionista e la società e di conseguenza la prospettiva lavorativa delle maestranze tutte coinvolte".