Novità nella Giunta cagliaritana guidata da Paolo Truzzu dopo due anni. Il sindaco ha deciso di operare una riorganizzazione e razionalizzazione delle deleghe, “tagliando” l’assessore Carlo Tack, indicato dalla Lega. Al suo posto Andrea Floris, area Udc.

Con il Carroccio fuori dall'esecutivo non risulta più traccia della delega alla sicurezza, una delle novità dell’attuale consiliatura. Il sindaco si occuperà direttamente della Polizia locale. Mentre le competenze del nuovo arrivato Floris riguarderanno sport, patrimonio e tributi, protezione civile e programmazione housing sociale. "Sono stati 26 mesi di lavoro molto intensi – ha spiegato Truzzu – contrassegnati dalla pandemia, oggi rinnoviamo l’impegno per lavorare al servizio della nostra comunità”.

La decisione di Truzzu ha inevitabilmente provocato un terremoto, con la Lega che ha deciso di uscire dalla maggioranza, come confermato all’Ansa dal coordinatore regionale e deputato del Carroccio Eugenio Zoffili. "Siamo rammaricati - esordisce - per la decisione del sindaco Truzzu e di Fratelli d'Italia di cacciare dalla Giunta comunale il nostro assessore della Lega, l'avvocato Carlo Tack". Una scelta, attacca Zoffili, che "si macchia della responsabilità di aver diviso il centrodestra a Cagliari, io invece lavoro sempre per unire".

Tack è stato cacciato, denuncia il deputato, "per fame di potere e per una questione di poltrone, l'impegno della Lega invece non dipende da una poltrona, abbiamo a cuore la città di Cagliari e continueremo a lavorare per il capoluogo della Sardegna". Ma, precisa, "lo faremo dall'opposizione col nostro consigliere Andrea Piras e tra la gente, perché il lavoro della Lega non dipende dal fatto di essere in maggioranza o all'opposizione". Intanto, annuncia, "sabato e domenica saremo nelle piazze della città per ascoltare i cittadini". Quanto a Tack, "con lui quando era assessore - ricorda il coordinatore regionale - abbiamo lavorato molto bene per la sicurezza di Cagliari, tra le cose più importanti fatte c'è la stesura del regolamento di polizia locale che arriverà in questi giorni, oltre al giro di vite lavorando con le forze dell'ordine su piazza del Carmine e altri luoghi sensibili della città". Zoffili ha poi reso noto che rinominerà Tack coordinatore della Lega per la città di Cagliari, mentre Piras ricoprirà il ruolo di coordinatore provinciale.