Rimossi una decina di cartelloni pubblicitari abusivi collocati in città nei pressi della rotatoria del Poetto. Su mandato del Servizio Tributi dell'amministrazione comunale, che ha segnalato la presenza di diversi impianti abusivi nei pressi della rotatoria, è stata effettuato, questa mattina, un intervento coordinato della Polizia Locale. Un'impresa specializzata ha proceduto alla rimozione di circa una decina di impianti, alcuni dei quali di grandi dimensioni e tutti abusivi.

Gli interventi di rimozione procederanno nei prossimi giorni in altre zone della città, per garantire una maggiore sicurezza stradale e pedonale, una tutela dell'arredo urbano e dei vincoli paesaggistici ed un deterrente a questa grave forma di abusivismo.

Le spese relative alla rimozione degli impianti saranno poste a carico dei responsabili degli abusi. "L'amministrazione comunale intende mettere ordine a breve al piano degli impianti in città. E' prioritario combattere l'abusivismo in questo settore, non solo per il danno paesaggistico che arrecca e per la tutela del decoro urbano, ma anche per combattere il deprecabile fenomeno della evazione delle imposte comunali" così l'assessore allo Sport e Tributi Andrea Floris.