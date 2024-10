La Polizia Municipale di Cagliari ha reso noto il calendario con giorni, orari e luoghi in cui sarà operativo l’autovelox nel mese di gennaio.

Martedì 7 Via Lungosaline dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì 8 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 10 Viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00, Lunedì 13 Strada Arginale Terramaini dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì 15 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 17 Asse Mediano dalle 9.00 alle 13.00, lunedì 20 Viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00, martedì 21 Via Lungosaline dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì 22 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, venerdì 24 Asse Mediano dalle 9.00 alle 13.00, martedì 28 Via Lungosaline dalle 14.30 alle 17.00, mercoledì 29 Strada Arginale Terramaini dalle 9.00 alle 13.00 e venerdì 31 Viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00.