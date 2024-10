È stato reso noto dalla Polizia Municipale di Cagliari, il calendario con i giorni, gli orari e i luoghi in cui sarà posizionato l’autovelox nel mese di febbraio.

Si inizierà il 3 giovedì in viale Salvatore Ferrara, dalle 9.00 alle 13.00, per proseguire il 4 sulla strada arginale Terramaini dalle 14.30 alle 17.00, il 5 in viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, il 7 sull’Asse mediano dalle 9.00 alle 13.00, il 1° in viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00 e l’11 in via Lungosaline dalle 14.30 alle 17.00.

Le altre doto sono il 12, in viale Monastir, dalle 9.00 alle 13.00, il 17 sull’Asse mediano dalle 9.00 alle 13.00, il 18 in via Lungosaline dalle 14.30 alle 17.00, il 19 sulla strada arginale Terramaini dalle 9.00 alle 13.00, il 21 in viale Monastir dalle 9.00 alle 13.00, il 26 in via Lungosaline dalle 9.00 alle 13.00 e il 28 in viale Salvatore Ferrara dalle 9.00 alle 13.00.