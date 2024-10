“Il mio Buongiorno oggi inizia così, con questa foto fatta due giorni fa al Binaghi, dopo 20 giorni di ricovero con l'ossigeno”. A raccontare la propria esperienza è una cittadina di Cagliari di 43 anni, Patrizia Cuccu, ricoverata all’ospedale Binaghi di Cagliari per una polmonite bilaterale.

“Ho il Covid e non lo auguro al peggior nemico. Tutto ciò che ho passato, sto passando e passerò è qualcosa di irreale. Prendo 30 pastiglie al giorno. Ve lo dice una guerriera che conosce gli ospedali da 30 anni per varie patologie”, scrive su Facebook.

Patrizia non è vaccinata contro il Covid-19, ma non per una sua scelta personale: “Non ho potuto fare il vaccino in quanto "non idonea", così hanno timbrato dopo la mia visita. E aggiungo purtroppo. Queste settimane ho avuto modo di pensare a tutto, ho visto la morte in faccia. Non voglio fare la predica a nessuno, questo post è rivolto alle persone a cui voglio bene”.

“Pensateci bene alla vostra salute – è l’appello che lancia tramite i social - , basta un secondo e non ci siamo più, ma io ci sono ancora e non vedo l'ora di riabbracciarviii”.