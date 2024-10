Un'imponente operazione vede impegnati in arresti e perquisizioni, in corso in varie regioni italiane, circa seicento Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata.

L'attività rappresenta il corollario di una complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, condotta nei confronti di un'associazione per delinquere di matrice nigeriana finalizzata al riciclaggio internazionale di capitali illeciti.

Tra i reati anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.