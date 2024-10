L’amore per la terra di Sardegna ha spinto Riccardo Laconi a sostenere parte dell’esame di 3^media in lingua sarda “una lingua come l’inglese o il francese” ha commentato il giovane spiegando le ragioni della sua scelta. “Attraverso la conoscenza del sardo entriamo in contatto con la cultura e le tradizioni della nostra terra”. In limba, Riccardo, ha parlato di bioedilizia, case campidanesi in terra cruda ma anche di Emilio Lussu e D.H. Lawrence.

(Foto tratta dall'Unione Sarda)