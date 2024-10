La passeggiata di Viale Buoncammino a Cagliari apre nuovamente ai cittadini - e non solo - dopo i lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica, durati poco più di un anno.

Il 'nastro' è stato tagliato ufficialmente ieri, in quello che " è stato in passato luogo identitario della città, Il Colle Buoncammino, punto panoramico da cui si gode una visione globale della città, è stato per lungo tempo zona degradata e abbandonata ", si legge nella nota dell'Amministrazione comunale.

" Oggi - prosegue il comunicato - ritrova la sua antica funzione ma in chiave contemporanea, con l'obiettivo di ridare agli oltre 400 metri del viale più spazi verdi, un luogo dedicato alla socialità e alle attività commerciali. Per fare questo, sono state completamente sostituire le pavimentazioni ei marciapiedi, sono stati consolidati i costoni e le scalinate, preservando e valorizzando le essenze vegetali presenti, anche attraverso l'aumento della superficie drenante del terreno ".

Sono stati riqualificati anche gli impianti di illuminazione, oggi a led e dotati di telecontrollo, " per garantire maggiore sicurezza per i cittadini, miglior comfort visivo e soprattutto costi sostenibili dal punto di vista energetico ".

L'intervento, che è stato finanziato con fondi Pon Metro 2014-2020 React-Eu, è stato sostenuto con un investimento di circa 3 milioni di euro per la parte strutturale e di 2 milioni per il rifacimento degli impianti di illuminazione.

Per quanto riguarda le strutture già presenti dedica alla ristorazione, è stato affidato all'Università di Cagliari, al DICARR, lo studio riguardante il loro layout: le quattro strutture, tramite bando, saranno affidate a nuovi operatori economici