I cittadini chiedono più forze dell'ordine e non ci stanno ai soprusi dei bulletti minorenni.

Gli striscioni, appesi sulla facciata della scuola elementare "Riva" in piazza Garibaldi, la dicono lunga sul clima di tensione e paura che si respira nel quartiere Villanova, soprattutto in virtù degli ultimi fatti di cronaca, con risse e aggressioni compiute da bande di bulletti minorenni.

Stasera i residenti e i commercianti della zona, hanno però deciso di farsi sentire, tappezzando di striscioni la piazza. Giovedì, giorno sicuramente scelto non a caso, perchè oggi i negozi chiudono a mezzanotte e l'afflusso di turisti e visitatori sarà maggiore e la paura però incombe: "Dove sono i genitori?".

Il riferimento è chiaro, la gente (anziani e non), è esasperata per gli episodi che si ripetono soprattutto di notte, quando alcol e non solo, sono un mix micidiale tra i baby frequentatori della piazza.

(Foto di Sardegna Live)