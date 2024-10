Ieri sera, a Cagliari, intorno alle 19.30, la gioielleria "Feeling" in via dei Giudicati è stata presa d'assalto da tre rapinatori. Il primo sarebbe entrato nel negozio travestito da donna coprendo così i due complici armati di pistola. I tre avrebbero minacciato la titolare e la figlia di quest'ultima facendosi consegnare tutti i gioielli. Poi sono fuggiti e hanno fatto perdere le loro tracce. Non si conosce ancora il valore economico dei preziosi che i malviventi si sono portati via.