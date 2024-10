Una ragazza ucraina di 38 anni, in stato confusionale e ubriaca, è stata soccorsa oggi pomeriggio in via San Paolo a Cagliari. Quando il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cagliari sono arrivarti sul posto la donna era seminuda e non era in grado di spiegare cosa le fosse accaduto.

Stava male, sul corpo, dopo una prima veloce visita non sono stati riscontrati segni di violenza. L'ucraina è stata trasportata in ospedale per essere visitata.

I militari hanno bloccato e identificato due italiani che si trovavano poco distanti dal luogo in cui è stata soccorsa l'immigrata. I due sono stati rilasciati poco dopo. La ragazza, infatti, dopo essersi ripresa ha detto ai militari che era ubrica e in stato confusionale e che non ha subito alcuna violenza.