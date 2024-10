Raffica di furti tra Marina Piccola e il Poetto, sul lungomare di Cagliari. Negli ultimi mesi, secondo una statistica dei carabinieri, in tutta la zona sono stati messi a segno almeno una sessantina di colpi.

Presi di mira i chioschi del Poetto, rubate numerose biciclette, scassinate decine di auto. Quattro, al momento, le persone denunciate dai carabinieri di San Bartolomeo che da settimane hanno intensificato i controlli della zona, agendo anche in borghese.

Denunciato un quarantenne di Sant'Elia per furto di bici; un marocchino di 30 anni ospite del Cpsa di Elmas per furto di sdraio e ombrelloni all'interno del chiosco Alta Marea; un pregiudicato di Quartu trovato in possesso di un manganello probabilmente utilizzato per mandare in frantumi i vetri delle auto per poi svaligiarle, ed un 38enne di Carbonia responsabile di un furto nel chiosco Aramacao, identificato perché durante la fuga ha dimenticato il telefonino cellulare.

I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Le forze dell'ordine consigliano ai cittadini di non lasciare oggetti di valore a bordo delle auto e di non abbandonare in spiaggia borse con telefonini e portafogli, mentre si allontanano per fare il bagno.