I finanzieri del comando provinciale di Cagliari hanno sequestrato alla società In.Sa. S.r.l. di Domusnovas, operante nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti metallici, l’intero patrimonio aziendale e quote sociali per un valore complessivo stimato in oltre 1.6 milioni di euro.

Nell’ambito dell’intera operazione di servizio, convenzionalmente denominata “Anne Marie”, è stato possibile ricostruire – per una sola annualità – ben 7.135 conferimenti di rifiuti metallici da parte della società, equivalenti ad una quantità pari ad oltre 4.000 tonnellate di materiale.

Il sequestro preventivo è stato eseguito in attuazione di apposito provvedimento emesso d’urgenza dalla procura della repubblica di Cagliari.

L’intervento repressivo è scaturito dalle risultanze di una verifica fiscale eseguita nei confronti della società, dalle quali sono emerse evidenti irregolarità circa le modalità di gestione e smaltimento dei materiali ferrosi.

L’esame della documentazione contabile, infatti, ha consentito agli specialisti del nucleo di polizia tributaria di ricostruire il volume d’affari della società conseguito, in gran parte, attraverso l’esercizio di attività commerciali poste in essere in violazione delle disposizioni normative previste in materia ambientale.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito alle fiamme gialle di appurare che i responsabili della società, attraverso un oculato allestimento di mezzi e l’utilizzo di beni aziendali, acquistavano abusivamente da ambulanti e/o venditori occasionali sprovvisti di partita iva, ingenti quantitativi di rifiuti, provvedendo alla successiva commercializzazione che fruttava indebiti profitti.

Le successive indagini di polizia giudiziaria, suffragate dall’esecuzione di perquisizioni locali e personali, hanno reso possibile delineare uno scenario più ampio attraverso il quale la società, nel tempo, ha organizzato il trasporto, il recupero, lo smaltimento e il commercio di rifiuti metallici e rottami ferrosi in totale assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa di settore (codice dell’ambiente).

In virtu’ delle responsabilità accertate, l’amministratore delegato della In.Sa. S.r.l. – S.R. di 52 anni – e il direttore commerciale – B.G. di 44 anni – entrambi di Iglesias, sono stati denunciati a piede libero alla locale autorità giudiziaria per gestione non autorizzata e traffico illecito di rifiuti.