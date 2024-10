Proseguono le indagini della Digos sui disordini durante il comizio elettorale di Giorgia Meloni a Cagliari. Gli agenti stanno esaminando attentamente le immagini per valutare se altre persone possano essere coinvolte.

Per il momento sono stati denunciati quattro individui, per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa di comizio. Tra le persone identificate - in tutto una trentina - c'è anche il giovane militante Lgbt salito sul palco sventolando una bandiera arcobaleno e chiedendo il riconoscimento di alcuni diritti.

A giudicare dai cori e dagli slogan, la matrice delle contestazioni sarebbe di due tipi: indipendentista sarda e antifascista. I disordini sono durati pochi minuti con l'immediato schieramento di due file di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Quanto successo è stato filmato, e sui video si basano le indagini per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.