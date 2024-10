Tra i mesi di marzo e di aprile, gli uomini della Polizia Giudiziaria del Compartimento Stradale per la “Sardegna” hanno svolto una serie di attività, in parte di iniziativa e in parte pianificata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, volte al controllo di numerosi esercizi pubblici per individuare eventuali attività abusive.

Nel corso dei controlli sono state individuate 4 officine e un'autocarrozzeria irregolari, che hanno portato al sequestro di diverse aree per un totale di circa 6.000 mq, tutte situate in diversi centri abitati di Cagliari e hinterland.

Nelle aree sequestrate, prevalentemente utilizzate come discariche, sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non, ossia veicoli abbandonati di cui alcuni interamente bruciati, gruppi propulsori, batterie scariche e scarti di lavorazione compresi olii esausti, materiali altamente contaminanti col serio rischio di inquinamento del terreno sottostante.

La complessa attività ha portato a 8 soggetti indagati per reati ambientali, e per uno di essi sono scattate anche le manette per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti perché all’interno dell’attività sarebbero stati rinvenuti 400 grammi di hashish e un ordigno esplosivo artigianale dal peso di circa 1 kg.