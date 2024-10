È entrato in funzione questa mattina il nuovo punto tamponi Covid allestito dal comitato cittadino della Croce Rossa Italiana alla Stazione Ferroviaria di Cagliari. Sin già dalla prima mattina di oggi chiunque può infatti sottoporsi al test, in maniera totalmente gratuita e senza prescrizione medica.

“Regalo alla Città di Cagliari, ma non solo”. Così il sindaco Paolo Truzzu intervenendo stamani alla cerimonia di taglio del nastro dell'importante presidio sanitario. “La Stazione – ha spiegato - è un luogo dove arrivano tanti cittadini da tutta la Sardegna”. Contribuirà a rafforzare la rete intessuta da istituzioni, cittadini, imprese, mondo dell'associazionismo e volontariato per prevenire la diffusione della pandemia che sta attanagliando anche l'Isola.

Il Punto tamponi Covid-19, aperto innanzitutto grazie ai medici e agli infermieri volontari CRI, al Gruppo Fs che ha messo a disposizione a titolo gratuito l'ampio box posizionato all'interno dello storico edificio di piazza Matteotti e al finanziamento della Commissione Europea, resterà operativo sino al 30 settembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 16.

“Gratuitamente, senza bisogno di prescrizione medica e senza limiti di età – ha precisato Fernanda Loche - chiunque potrà fare il tampone antigenico rapido di ultima generazione: l'esito sarà dato in 15 minuti. Il documento che verrà rilasciato potrà essere utilizzato per potersi spostare. In questo modo – ha concluso la presidente CRI – Comitato Cagliari – speriamo di raggiungere anche e sopratutto le persone in difficoltà che circolano anche nelle stazioni, e tutte quelle persone che hanno bisogno di fare il tampo Covid e non se lo possono permettere”.

A plaudire all'iniziativa anche Edoardo Tocco. In veste di presidente del Consiglio comunale ha parlato di “grande risultato sul fronte della sicurezza sanitaria”. Alla cerimonia d'inaugurazione del nuovo Punto tamponi Covid di oggi, anche l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e il presidente regionale della CRI, Sergio Piredda, che ha annunciato l'intenzione di “esportare l'iniziativa anche in altri comuni dell'Isola, in accordo coi sindaci”.