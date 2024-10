Ha puntato un coltello contro un giovane tentando di derubarlo.

Vittima un 22enne che stava parcheggiando la propria auto in via Roma. Nello specifico, lo stesso 22enne si trovava a bordo dell'auto con altre persone e stava cercando un parcheggio quando è stato avvicinato dal 19enne che gli ha puntato contro il coltello. Le altre persone che si trovavano sull'auto hanno chiamato il 112. Sentendo le sirene arrivare il 19enne, extracomunitario, è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo e arrestato. In tasca aveva anche uno spray al peperoncino.