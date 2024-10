Vanno avanti i lavori di manutenzione sulla strade statale 131 “Carlo Felice”, all’interno dell’Area metropolitana di Cagliari e che vede coinvolti, oltre al comune capoluogo, anche quelli di Sestu, San Sperate e Monastir.

Nella carreggiata in direzione Sassari si sono terminati gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, nella quale è stato messo in posa un asfalto drenante tra il km 5,500 e il km 18,500. L’Anas rende noto che “Entro la fine della settimana verrà ripristinata la normale circolazione veicolare”.

Sono iniziati oggi, invece, i lavori nella carreggiata in in direzione Cagliari dal km 17 (all’altezza dello svincolo per il centro commerciale Emmezeta) al km 10,800 (in prossimità dello svincolo per Sestu – Corte del Sole).

Prevista la chiusura al traffico con deviazioni sulla viabilità complanare, fino al 15 novembre mentre ieri hanno preso avvio gli interventi nel tratto precedente a partire dal km 19,700, che hanno costretto il traffico a effettuare una deviazione alternata sulle corsie di marcia e sorpasso a seconda dell’avanzamento del cantiere.