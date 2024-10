Prosegue la campagna informativa sulla pratica della cremazione dal nome “Una scelta che non muore mai” lanciata dal Comune di Cagliari.

“Un'opzione sempre più diffusa non solo tra i cagliaritani che scelgono liberamente in base alla propria volontà con numeri che sono in continuo aumento", spiegano dal Comune.

Chi volesse optare per la cremazione potrà farlo tramite testamento olografo o registrato presso un Notaio, oppure iscrivendosi ad una associazione riconosciuta che abbia tra le sue finalità quella di promuovere la cremazione dei suoi soci. Ma anche in mancanza di una scelta espressa dal defunto, si può comunque accedere a questa opzione con la decisione che spetta al coniuge o all'unito civilmente. Se nessuna di queste figure esistesse, la cremazione potrebbe essere richiesta anche dal parente più stretto o dalla maggioranza di questi in caso di concorrenza.

"Una scelta importante non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma ormai ampiamente accolta anche dalla Chiesa Cattolica. E che riduce, per il singolo e per la collettività, i costi", specifica l'amministrazione comunale di Cagliari.

Le ceneri, custodite in una apposita urna sigillata, possono essere tumulate, custodite in casa o disperse in natura. Il Comune di Cagliari ha istituito uno spazio apposito all'interno del Cimitero Monumentale di Bonaria, “Il Giardino dei Ricordi”, dove i familiari possono disperdere le ceneri dei propri cari.