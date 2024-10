“Il programma “Garanzia Giovani” è un’occasione importante per i giovani in cerca di lavoro e rappresenta una grande opportunità anche per le imprese”.

L’assessore del Lavoro Virginia Mura ha illustrato le potenzialità e lo stato di attuazione del Programma nel corso di un incontro organizzato a Cagliari, nella sede di Confindustria Sarda, dall’AIDDA, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda.

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sull’istituzione di “Una Garanzia per i Giovani” ha tracciato un percorso chiaro.

“Su quelle premesse – ha detto l’assessore Mura – stiamo costruendo e implementando il modello Garanzia Giovani in Sardegna per il quale abbiamo messo in campo 54 milioni di euro”. Venerdì sarà pubblicato il bando per il tirocinio, mentre sono una sessantina le agenzie, su oltre 110 accreditate, che hanno inoltrato la domanda per partecipare all'Avviso pubblico per il catalogo unico dell'offerta formativa legato a “Garanzia Giovani”. Sono quasi 13 mila, invece, le persone tra i 15 e i 29 anni che si sono iscritte al programma. Poco meno della metà hanno già eseguito i colloqui di primo livello e stanno per essere indirizzati verso i percorsi personalizzati. “La Giunta – ha detto l’assessore Mura – anche sulla scorta del successo che analoghe misure hanno avuto in altre realtà europee, intende raggiungere l’obiettivo dichiarato di mettere al centro dell’azione istituzionale i giovani e la lotta alla disoccupazione e alla dispersione scolastica”.