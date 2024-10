La causa del decesso è un'emorragia cerebrale che non ha dato scampo al neonato morto alla clinica Macciotta a Cagliari tra giovedì e venerdì scorsi. Il piccolo accompagnato dal padre era giunto alla clinica in gravi condizioni ed è morto poco dopo l’arrivo. L'autopsia effettuata nella giornata di oggi ha stabilito che si tratta di decesso causato appunto da emorragia celebrare, ma non sono ancora chiare le cause su cosa abbia scatenato la sindrome neurologica. Non ci sarebbero, comunque, segni esterni sul corpicino del neonato, ma gli accertamenti medico-legali non sono ancora terminati.

La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sulla morte “sospetta” del neonato.