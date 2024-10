Paura e preoccupazione per 2 persone su un’imbarcazione in navigazione nel golfo di Cagliari a causa di un principio d’incendio.

Intervento immediato degli specialisti della sezione Navale e Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che, con il gommone in dotazione al nucleo, hanno raggiunto le 2 persone a bordo del natante e localizzato il principio d’incendio nel motore fuori bordo. All’arrivo, l’incendio era già estinto.

Dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione, l’hanno trainata insieme alle due persone in un luogo sicuro presso il porto di Cagliari. Gli specialisti sommozzatori, a bordo del loro gommone, hanno garantito la sicurezza delle operazioni di soccorso. I due fortunatamente non risultano feriti.