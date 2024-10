Primo parto cesareo di una paziente positiva al COVID-19 da parte dell’equipe di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

E il primo caso di covid in Gravidanza dopo il lockdown non ha trovato impreparato il Santissima Trinità, primo centro specializzato per l’assistenza ai pazienti Covid in Sardegna.

Alle 21:21 di ieri è nata Eleonora.



Grazie alla professionalità della Dottoressa Eleonora Coccollone e del suo Team tutto ha funzionato alla perfezione e la piccola è potuta venire al mondo in sicurezza con taglio cesareo nella Sala Chirurgica Covid.

Per evitare il contagio la piccola è stata separata temporaneamente e accolta al Nido del reparto di Ostetricia al Santissima Trinità mentre la mamma è stata accolta nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio dove verrà curata.