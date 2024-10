Dopo un folle inseguimento per le strade di Cagliari, i poliziotti delle Volanti sono riusciti a bloccare la vettura e a fermare il conducente che era sceso minacciando e insultando gli agenti.

All’interno della macchina i poliziotti hanno trovato cocaina e banconote intrise dello stupefacente, mentre, nel cofano una catena a maglie di ferro lunga circa 1 metro.

Nei guai è finito un 28enne, pregiudicato, con vari precedenti per detenzione di sostanza stupefacente e porto di armi atte ad offendere.

Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psico-fisica.