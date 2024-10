La Regione Sardegna fa sapere attraverso un comunicato stampa che ha attivato i passaggi istituzionali con il governo, nella persona del sottosegretario della Difesa Domenico Rossi, per approfondire le informazioni sul presunto sbarco di un carico militare americano nel porto canale di Cagliari, la scorsa notte, come denunciato dal deputato Mauro Pili.

A seguito delle informazioni pervenute da Roma, si tende a escludere un movimento di armi e munizioni poiché le autorità italiane non hanno ricevuto, come previsto in questi casi, alcuna comunicazione dal governo statunitense. Resta aperto un contatto diretto per tutti gli ulteriori accertamenti.