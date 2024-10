Amministrazione trasparente

“Sappiamo che è un progetto che parte da lontano - ha detto il presidente Pigliaru - ma arrivati alla guida della Regione ne abbiamo trovato solo notizie vaghe e confuse. Questo è inaccettabile, la pubblica amministrazione deve essere efficiente e rapida - ha continuato il presidente - ciò significa che i soldi spesi devono arrivare immediatamente agli utenti. Ma la pubblica amministrazione deve essere anche e soprattutto trasparente per questo abbiamo voluto capire subito dove fosse il treno e portarlo qui, sotto gli occhi di tutti”.

Il collaudo

Da oggi si attende che l’Atr 365 ottenga il collaudo dell’Agenzia nazionale sicurezza ferroviaria per poter viaggiare sulla rete italiana. “Siamo rispettosi delle norme di sicurezza e di quanto necessario per i collaudi, ma non si deve perdere neppure un giorno - ha proseguito Pigliaru in conferenza stampa - saremo molto attenti ai tempi, che saranno minimizzati: il treno deve andare sui binari il più velocemente possibile perciò oggi comincia il conto dei giorni per metterlo a servizio degli utenti e il conteggio sarà visibile per tutti sul sito della Regione. E' un investimento degli anni scorsi su cui stiamo applicando i principi della trasparenza, ed essere trasparenti - ha concluso il presidente - è il modo per diventare efficienti”.

In servizio in autunno

“Il nostro obiettivo è mettere in servizio il treno entro autunno - ha rimarcato l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana - per questo contiamo nel massimo impegno di Rete ferroviaria italiana e di Trenitalia affinché tutte le operazioni di collaudo si compiano in tempi ragionevoli e ringraziamo questi enti per la collaborazione sinora prestata”. Gli otto convogli, costruiti negli stabilimenti di Beasain e di Saragozza, sono ultimati e saranno ora sottoposti ai diversi test previsti dalle normative italiane. “Abbiamo scelto questi treni - spiega l’assessore Deiana - perché in grado di adattarsi alle criticità del tracciato isolano e partendo dal presupposto che sarebbe stato costosissimo, se non impossibile, intervenire e modificare le carenze della rete della Sardegna”.

Sistema di pendolamento

L’Atr 365 è dotato di un sistema di pendolamento che garantisce un elevato confort di marcia attraverso sofisticati impianti elettronici di programmazione del percorso. Le specifiche tecnologiche dei nuovi treni rispecchiano i più alti standard in fatto di sicurezza, prestazioni, qualità e rispetto dell’ambiente.

Caratteristiche

Tutte le carrozze sono motorizzate, la struttura delle casse in lega leggera di alluminio è autoportante, le vetture di testa sono dotate di due carrelli motore, i passeggeri a mobilità ridotta hanno a disposizione un carrello elevatore e un servizio igienico dedicato, tutti i comparti sono climatizzati, è previs