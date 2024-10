Il vice presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Matteo Lecis Cocco Ortu, ha presentato un'interrogazione relativa ai lavori per la messa in sicurezza della pista ciclabile di via Fiorelli. "Quando la realtà supera la fantasia - scrive sui social -. Il Comune di Cagliari ha finanziato tra le azioni del PON Metro il corridoio ciclabile n. 4 "Monte Mixi", il cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera di Giunta n. 144 del 2 ottobre 2018".

"A causa del rischio crollo di una parte del costone sul canale La Palma - spiega -, una variante ha portato a modificare la pista ciclabile di via Fiorelli. La Commissione Viabilità a seguito di sopralluoghi e sollecitazioni da parte della minoranza e delle associazioni dei ciclisti ha portato l'assessore alla mobilità a confermare che con la messa in sicurezza del costone si sarebbe proceduto a ripristinare il progetto originario con la pista sul lato sinistro (senza pericolosi attraversamenti)".

"Con la consigliera Francesca Mulas Fiori abbiamo presentato una interrogazione al sindaco per sapere quando sarebbero stati effettuati questi lavori, ma oggi abbiamo avuto una sorpresa che purtroppo supera la fantasia, a voi il giudizio. Sentiamo cosa ci dirà la giunta", conclude, in riferimento alla foto allegata in cui si vede la pista ciclabile interrompersi per poi riprendere dall'altro lato della strada.