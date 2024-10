Il Molo Sabaudo cagliaritano ospita ormai da mesi una tragedia extracomunitaria. Il portacontainer Kenza - di bandiera marocchina - è stato abbandonato al proprio destino da un sequestro, che le lunghe leve della burocrazia internazionale non riescono a rimuovere. Nel mentre alcuni marinai sono letteralmente sequestrati dentro la nave e non possono abbandonare la zona di sicurezza, costretti ad essere sfamati ed assistiti dai volontari e dell'Autorità Portuale. Il Presidente Piergiorgio massidda promette un fattivo interessamento per risolvere la dolorosa vicenda.