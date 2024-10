In Sardegna

Sarà rosso mattone il fondo del tracciato della passeggiata del Poetto: è il risultato del sondaggio lanciato dal Comune di Cagliari tramite il sito dell'Unionesarda.it. Il giallo-ocra dopo essere stato in testa sino a ieri è stato superato e sconfitto dal 52,8% dei cittadini che hanno espresso la loro preferenza per il rosso. Circa settemila voti in cinque giorni per sancire il colore dell'area carrabile.