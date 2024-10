Saranno garantiti i mezzi necessari al trasporto delle persone nei giorni di Ateneika, dal 30 maggio al 9 giugno : la decisione arriva dall'Assessorato regionale dei Trasporti, che ha accolto la richiesta degli organizzatori dell'evento, in collaborazione con il Ctm.

Quest'anno la Regione, per la prima volta, sostenendo economicamente il servizio di trasporto da e per la sede di Ateneika, così come avevano fatto negli anni scorsi gli enti locali.

Numerose corse aggiuntive saranno rese disponibili per consentire gli spostamenti prima e dopo l'evento, quindi anche nella fascia notturna . Il Ctm renderà operativo, durante tutti i giorni della manifestazione, un servizio speculare a quello della Linea Circolare Rossa, che collegherà il polo di Sa Duchessa con i punti nevralgici di Cagliari e con i centri di Monserrato, Selargius, Quartu Sant'Elena e Quartucciu . Sabato 1 giugno e sabato 8 giugno sarà poi attivo, come di consueto, il servizio notturno che consentirà a tutti i centri urbani, anche quelli più lontani, di essere collegati con la sede dell'evento.

" L'iniziativa che abbiamo intrapreso è finalizzata a garantire la sicurezza e l'incolumità delle ragazze e dei ragazzi che prenderanno parte all'evento - afferma l'assessora dei Trasporti Barbara Manca -. Negli ultimi anni Ateneika si è contraddistinto come grande fattore di coesione e unione nella popolazione studentesca. È compito delle istituzioni quello di mettere nelle condizioni le persone di compiere scelte di responsabilità e sicurezza. Solo fornire gli strumenti necessari alla risoluzione di problemi, come quello della mobilità notturna, è possibile evitare le tragedie ei drammi che purtroppo si sono verificati in passato. L'aiuto e il supporto alla popolazione studentesca è poi un dovere da parte di un territorio come la Sardegna che desidera essere un polo attrattivo per quanti britannici di formarsi nelle nostre università ".