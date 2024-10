Il Comune di Cagliari spenderà circa 150 mila euro per comprare 146 nuove pistole per i Vigili urbani nonostante le "vecchie" non siano state quasi mai usate.

La notizia è riportata oggi su L’Unione Sarda, in un articolo firmato da Michele Ruffi, in cui si legge che il servizio di Polizia municipale ha pubblicato il bando per sostituire le armi in dotazione al Corpo. “Al costo di 146 mila euro (120 più 26 di Iva, ma si spera in un ribasso) verranno consegnate al vincitore dell'appalto le 225 Beretta, tutte calibro 7.65, di proprietà dell'amministrazione” per sostituirle con 180 Beretta.

I Vigili Urbani avranno presto anche nuovo moto nuovo. Le 35 vecchie verranno sostituite in cambio di 20 nuove.

Ma queste novità non rasserenerebbero gli animi degli agenti.

Infatti, alcuni problemi tra il Corpo e l’amministrazione non sarebbero ancora risolti.

Per mesi i Vigili avevano rivendicano il mancato rimborso per il servizio di lavanderia delle divise. Il Comune aveva dunque dato in appalto la pulizia delle uniformi ma il servizio non prevedeva il lavaggio della camicia e della giacca.

Per questo motivo gli stessi Vigili avevano iniziato un’azione di protesta e a questa il Comune aveva risposto avviando procedimenti disciplinari nei confronti degli agenti.

La commissione di Garanzia, nei giorni scorsi, ha però archiviato la procedura.

Il Diccap ha allora inviato una lettera all’amministrazione comunale in cui non si esclude una richiesta di risarcimento danni da cui potrebbero nascere nuove proteste.